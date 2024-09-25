O que gera o interesse pela fama?

Fama, reconhecimento. Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz como destaque porque a fama gera interesse entre muitas pessoas. Nos últimos dias chamaram a atenção alguns episódios envolvendo a vida de celebridades e cujos fatos caíram na "boca do povo". A influenciadora, empresária e advogada Deolane Bezerra, por exemplo, deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (24), após ser alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou o mandado de prisão preventiva de Gusttavo Lima e a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor. Ele é um dos alvos da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online (as "bets"), assim como a influenciadora Deolane Bezerra, que recebeu habeas corpus e saiu da cadeia. Ouça a conversa completa!