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Pensamento Cotidiano

O que é vida real e vida virtual?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 19:53

Publicado em 

15 jan 2025 às 19:53
Virtual
Virtual Crédito: Pexels
Nesta semana foi destaque a notícia o projeto de lei que regulamenta a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis, incluindo celulares, por estudantes nos estabelecimentos de ensino público e privado da educação básica. A medida visa salvaguardar a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar mais saudável e equilibrado. Pegando como gancho a discussão, o comentarista Filicio Mulinari aborda, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o conceito de internet e, afinal, o que pode ser entendido como vida "virtual" e "real". Estamos dependentes da Internet na era contemporânea? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 15-01-25

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