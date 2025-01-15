O que é vida real e vida virtual?

Nesta semana foi destaque a notícia o projeto de lei que regulamenta a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis, incluindo celulares, por estudantes nos estabelecimentos de ensino público e privado da educação básica. A medida visa salvaguardar a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar mais saudável e equilibrado. Pegando como gancho a discussão, o comentarista Filicio Mulinari aborda, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o conceito de internet e, afinal, o que pode ser entendido como vida "virtual" e "real". Estamos dependentes da Internet na era contemporânea? Ouça a conversa completa!