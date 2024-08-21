O que é vaidade segundo a Filosofia?

Nesta edição de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari reflete o que é a vaidade segundo a Filosofia. Grandes pensadores podem nos ajudar a entender essa virtude? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 21-08-24
Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:03
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