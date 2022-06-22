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Pensamento Cotidiano

O que é o tempo

Ouça o filósofo e professor Filicio Mulinari

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:07

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:07
Tempo, relógio, despertador
Tempo, relógio, despertador Crédito: Pexels
O assunto desta edição do Pensamento Cotidiano é ele, o tempo! O que é? Como os gregos enxergavam o tempo? O comentarista Filicio Mulinari explica. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 22/06/2022

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