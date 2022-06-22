O que é o tempo

O assunto desta edição do Pensamento Cotidiano é ele, o tempo! O que é? Como os gregos enxergavam o tempo? O comentarista Filicio Mulinari explica. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 22/06/2022
Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:07
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