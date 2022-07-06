O que diz a filosofia sobre traição e a (in)fidelidade?

Traição, sociedade e fidelidade. Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari destaca o tema traição e relacionamento. O que dizem os filósofos sobre o tema e em relação à fidelidade? Ouça:
Pensamento Cotidiano - 06/07/2022
Publicado em 06 de Julho de 2022 às 17:22
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