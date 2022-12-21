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Pensamento Cotidiano

O que a Filosofia tem a dizer sobre a data do Natal?

Quem explica é o comentarista Filicio Mulinari!

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:57

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:57
Árvore de Natal
Árvore de Natal Crédito: Pexels
Data a história, que o Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno (solstício de inverno). Eles cultuavam o Deus Sol (natalis invicti Solis), e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. A partir do século IV, e com a consolidação do Cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini (Natal do Senhor). Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. Quem explica é Filicio Mulinari nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 21-12-22

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