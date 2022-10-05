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Pensamento Cotidiano

O amor é algo racional? A Filosofia explica!

Ouça as explicações completas com o Filicio Mulinari

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 17:50

Publicado em 

05 out 2022 às 17:50
amor
amor Crédito: Pixabay
Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari traz como destaque o seguinte questionamento: o amor é mesmo racional? Ou existe um equilíbrio entre o pensar e o sentir? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 05-10-22

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