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Pensamento Cotidiano

Neymar vai ganhar no Al-Hilal o terceiro maior salário do mundo; é justo 'supersalários'?

A análise é do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:29

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:29
Neymar
Neymar Crédito: Reuters/Folhapress
A ida de Neymar para o Al-Hilal movimentou o futebol mundial! De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o atacante brasileiro agora é dono do terceiro maior salário do planeta. O novo camisa 10 do time saudita ganhará 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 milhões, por ano e só fica atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema, empatados no valor do contracheque. O que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 48 mil a cada hora. Oito dos dez maiores salários do mundo no futebol são de atletas da Arábia Saudita. É "justo" existir um "supersalário"? Este é o tema em destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 23-08-23

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