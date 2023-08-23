Neymar vai ganhar no Al-Hilal o terceiro maior salário do mundo; é justo 'supersalários'?

A ida de Neymar para o Al-Hilal movimentou o futebol mundial! De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o atacante brasileiro agora é dono do terceiro maior salário do planeta. O novo camisa 10 do time saudita ganhará 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 milhões, por ano e só fica atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema, empatados no valor do contracheque. O que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 48 mil a cada hora. Oito dos dez maiores salários do mundo no futebol são de atletas da Arábia Saudita. É "justo" existir um "supersalário"? Este é o tema em destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!