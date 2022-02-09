'Não temos que tolerar discursos que além de ofender podem ferir a existência das pessoas'

Discussão, briga, liberdade de expressão Crédito: Getty Images

Na última segunda-feira (07), em um episódio do "Flow Podcast", um dos podcasts de maior audiência do Brasil, com 3,6 milhões de inscritos no Youtube, o então apresentador, Bruno Aiub, o Monark, de 31 anos, defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei, enquanto entrevistava os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

Entidades judaicas e autoridades criticaram a declaração e diversas empresas retiraram patrocínio ao podcast. Monark pediu desculpas e tentou se justificar dizendo que estava bêbado. Os Estúdios Flow afirmaram, em nota, que Aiub foi desligado. Assunto para análise de Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano.

Quais são os limites da liberdade de expressão? Devemos tolerar intolerantes? O professor salientou que manifestações nazistas são crime no Brasil e afirmou: "'não temos que tolerar esse tipo de discurso porque corre o risco de não só ofender como ferir a existência das pessoas". Ouça: