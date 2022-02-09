Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pensamento Cotidiano

'Não temos que tolerar discursos que além de ofender podem ferir a existência das pessoas'

Ouça a análise do doutor em Filosofia Filicio Mulinari

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 17:51

Publicado em 

09 fev 2022 às 17:51
Discussão, briga, liberdade de expressão
Discussão, briga, liberdade de expressão Crédito: Getty Images
Na última segunda-feira (07), em um episódio do "Flow Podcast", um dos podcasts de maior audiência do Brasil, com 3,6 milhões de inscritos no Youtube, o então apresentador, Bruno Aiub, o Monark, de 31 anos, defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei, enquanto entrevistava os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).
Entidades judaicas e autoridades criticaram a declaração e diversas empresas retiraram patrocínio ao podcast. Monark pediu desculpas e tentou se justificar dizendo que estava bêbado. Os Estúdios Flow afirmaram, em nota, que Aiub foi desligado. Assunto para análise de Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano.
Quais são os limites da liberdade de expressão? Devemos tolerar intolerantes? O professor salientou que manifestações nazistas são crime no Brasil e afirmou: "'não temos que tolerar esse tipo de discurso porque corre o risco de não só ofender como ferir a existência das pessoas". Ouça:
Pensamento Cotidiano - 09/02/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados