Literatura é uma forma de filosofia? Entenda!

Literatura e filosofia! O dia 6 de agosto registra 24 anos da morte de Jorge Amado, um dos nomes mais representativos da literatura brasileira. Jorge Amado lançou várias obras clássicas: Dona Flor e seus dois maridos, Capitães de Areia, Tieta do Agreste... Diante desse gancho, o comentarista Filicio Mulinari, nesta edição de Pensamento Cotidiano, traz a discussão: seria a literatura uma forma de filosofia? Seria Jorge Amado uma “filosofia brasileira”? Ouça a conversa completa!