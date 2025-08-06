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Pensamento Cotidiano

Literatura é uma forma de filosofia? Entenda!

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 17:32

Publicado em 

06 ago 2025 às 17:32
O escritor baiano Jorge Amado, em 1972
O escritor baiano Jorge Amado, em 1972 Crédito: Arquivo Nacional
Literatura e filosofia! O dia 6 de agosto registra 24 anos da morte de Jorge Amado, um dos nomes mais representativos da literatura brasileira. Jorge Amado lançou várias obras clássicas: Dona Flor e seus dois maridos, Capitães de Areia, Tieta do Agreste... Diante desse gancho, o comentarista Filicio Mulinari, nesta edição de Pensamento Cotidiano, traz a discussão: seria a literatura uma forma de filosofia? Seria Jorge Amado uma “filosofia brasileira”? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 06-08-25

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