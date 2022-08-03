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Pensamento Cotidiano

Homem pagar a conta é machismo ou cavalheirismo?

Ouça a explicação completa com Filicio Mulinari!

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:17

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:17
pagar a conta
Conta Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque a notícia de que o ator Caio Castro comentou que se incomoda com a ideia de que o homem sempre tem que pagar a conta em um encontro. Em um podcast, o ator tratou sobre o assunto e deu sua opinião. "Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar", disse. Algumas pessoas concordaram com o artista. Outras apontaram machismo e chamaram atenção para o fato de um homem rico achar que pagar um jantar já signifique "sustentar uma mulher". Polêmica nesta edição do Pensamento Cotidiano, com Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 03-08-22.mp3

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