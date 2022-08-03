Homem pagar a conta é machismo ou cavalheirismo?

Na última semana foi destaque a notícia de que o ator Caio Castro comentou que se incomoda com a ideia de que o homem sempre tem que pagar a conta em um encontro. Em um podcast, o ator tratou sobre o assunto e deu sua opinião. "Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar", disse. Algumas pessoas concordaram com o artista. Outras apontaram machismo e chamaram atenção para o fato de um homem rico achar que pagar um jantar já signifique "sustentar uma mulher". Polêmica nesta edição do Pensamento Cotidiano, com Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!