Filosofia e felicidade: precisamos de pouco para sermos felizes?

A felicidade é o tema desta edição do Pensamento Cotidiano. O que dizem os filósofos sobre o que é ser feliz e o que precisamos, afinal, para encontrarmos a tão sonhada felicidade? Ouça a análise de Filicio Mulinari!
PENSAMENTO COTIDIANO - 13-07-22
Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:19
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