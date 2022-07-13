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Pensamento Cotidiano

Filosofia e felicidade: precisamos de pouco para sermos felizes?

A análise é de Filicio Mulinari

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:19

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:19
Felicidade
Felicidade Crédito: Pixabay
A felicidade é o tema desta edição do Pensamento Cotidiano. O que dizem os filósofos sobre o que é ser feliz e o que precisamos, afinal, para encontrarmos a tão sonhada felicidade? Ouça a análise de Filicio Mulinari!
PENSAMENTO COTIDIANO - 13-07-22

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