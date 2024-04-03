Fé e razão são coisas opostas? Dá pra relacionar?

Nesta edição do Pensamento Cotidiano o tema em destaque é a fé! Afinal, fé e razão são coisas apostas? Elas se complemetam? Dá pra se relacionar? Tema para o comentarista Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 03-04-24
Publicado em 03 de Abril de 2024 às 16:47
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