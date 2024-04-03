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Pensamento Cotidiano

Fé e razão são coisas opostas? Dá pra relacionar?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 16:47

Publicado em 

03 abr 2024 às 16:47
Fé
Crédito: Pexels
Nesta edição do Pensamento Cotidiano o tema em destaque é a fé! Afinal, fé e razão são coisas apostas? Elas se complemetam? Dá pra se relacionar? Tema para o comentarista Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 03-04-24

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