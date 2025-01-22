Fé e Filosofia: como equilibrar espiritualidade e pensamento crítico?

Nesta semana foi recordado o Dia Mundial da Religião, comemorado anualmente em 21 de janeiro. A data tem o objetivo de promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as religiões. No gancho da data, nesta nesta edição do Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari, o assunto em destaque é a fé – e a fé atrelada à filosofia. A fé pode coexistir com o pensamento crítico? Como a filosofia pode enriquecer nossa compreensão espiritual? E vice-versa? Ouça a conversa completa!