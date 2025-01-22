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Pensamento Cotidiano

Fé e Filosofia: como equilibrar espiritualidade e pensamento crítico?

Ouça a entrevista com Filicio Mulinari

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 17:39

Publicado em 

22 jan 2025 às 17:39
Céu
Céu Crédito: Pexels
Nesta semana foi recordado o Dia Mundial da Religião, comemorado anualmente em 21 de janeiro. A data tem o objetivo de promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as religiões. No gancho da data, nesta nesta edição do Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari, o assunto em destaque é a fé – e a fé atrelada à filosofia. A fé pode coexistir com o pensamento crítico? Como a filosofia pode enriquecer nossa compreensão espiritual? E vice-versa? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 22-01-25

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