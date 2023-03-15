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Pensamento Cotidiano

Ética e amizade: você seria 'dedo duro' e entregaria um amigo?

Ouça a conversa completa com o comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:46

Publicado em 

15 mar 2023 às 17:46
Dedo Duro
Amigo Crédito: Getty Images
Um jovem de 21 anos viralizou nas redes sociais após publicar dois vídeos em que “entrega” a colega de turma que não ajudou em um trabalho. Os dois estudam no Centro Universitário de Ciências de la Salud, em Guadalajara, no México. As imagens foram gravadas durante a apresentação do trabalho para a turma. Dois colegas aparecem explicando que a amiga não ajudou “em nada” na produção da atividade. “Minha colega Dariana não fez nada”, dizia a frase do slide exibido para a turma em um televisor. Tema para essa edição do Pensamento Cotidiano, com Filicio Mulinari. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 15-03-23

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