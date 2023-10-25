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Pensamento Cotidiano

Estamos mais cansados do que o normal?

A análise é do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 18:12

Publicado em 

25 out 2023 às 18:12
Cansaço
Cansaço Crédito: Pixabay
Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari explica o que leva ao cansaço exacerbado que estamos sentindo. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 25-10-23

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