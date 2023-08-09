Entre preços e salas: o cinema é um espaço democrático?

Nas últimas semanas, dois filmes chamaram a atenção do público e dominaram parte da discussão sobre marketing, publicidade e até feminismo. O filme Oppenheimer, que mistura drama e suspense, e Barbie, uma comédia que retoma o tradicional "sonho de princesa", foram exibidos inicialmente apenas no cinema. Mesmo com a criação e a expansão dos streamings, aquelas plataformas que oferecem séries e filmes, o modo antigo de ver filmes continua existindo e, às vezes, sendo mais procurado. Mas o cinema é um espaço democrático? Tema para o comentarista Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!