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Entre preços e salas: o cinema é um espaço democrático?

A análise é do comentarista Filicio Mulinari!

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 17:54

Publicado em 

09 ago 2023 às 17:54
Filme, cinema
Filme, cinema Crédito: Pixabay
Nas últimas semanas, dois filmes chamaram a atenção do público e dominaram parte da discussão sobre marketing, publicidade e até feminismo. O filme Oppenheimer, que mistura drama e suspense, e Barbie, uma comédia que retoma o tradicional "sonho de princesa", foram exibidos inicialmente apenas no cinema. Mesmo com a criação e a expansão dos streamings, aquelas plataformas que oferecem séries e filmes, o modo antigo de ver filmes continua existindo e, às vezes, sendo mais procurado. Mas o cinema é um espaço democrático? Tema para o comentarista Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 09-08-23

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