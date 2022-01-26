Entenda por que racismo reverso não existe!

Brancos sofrem racismo? Há quem acredite que sim, mas a realidade não é bem assim. O assunto é destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano. Filicio Mulinari explica por que não existe racismo reverso. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 26/01/2022
Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:20
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