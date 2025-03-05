É possível analisar o valor de uma obra de arte?

Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari analisa se é possível definir o valor de uma obra de arte a partir do próprio gosto. Ouça a conversa completa e entenda!
Pensamento Cotidiano - 05-03-25
Publicado em 05 de Março de 2025 às 16:45
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