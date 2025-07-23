É o "fim"? Como entender a morte, segundo os filósofos!

A cantora Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos. A cantora tratava um câncer do intestino desde 2023 e, em 2024, contou que encarava a morte com outro olhar após um conselho do pai, Gilberto Gil. No início do tratamento, Preta passou por uma experiência de quase morte, após enfrentar uma sepse que a deixou muito debilitada. No programa "Conversa com Bial" em 2024, Preta contou que Gil disse algo que ela "demorou a elaborar". "Se estiver sendo muito pesado para você e se for sua hora, aceite. Se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo dessa forma que você está lutando", teria dito Gil para a filha. As informações são do "G1". Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz o assunto da morte à luz da filosofia. Ouça a conversa completa!