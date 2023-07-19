É ético tratamento diferente para homens e mulheres nos jogos da Copa?

A Copa do Mundo feminina de futebol vai começar na quinta-feira (20) e vai até 20 de agosto. O torneio organizado pela Fifa vai ser disputado na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira está no grupo F, com França, Jamaica e Panamá. A estreia será na segunda-feira, (24), às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá. Discussão que tem tomado conta do noticiário, nos últimos dias, é sobre a diferenciação de tratamento em jogos masculinos e femininos. O governo decretou ponto facultativo em jogos da Seleção Feminina. E quando é a masculina? Por que a mobilização é maior? Tema para análise do comentarista Filicio Mulinari nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!