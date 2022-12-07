Dançar é desrespeito? Há limites para a comemoração no esporte?

O Brasil passou pela Coreia do Sul por 4 a 1 na segunda-feira (5) e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Para além dos lances da equipe, as "dancinhas" na comemoração de todos os gols também repercutiram, especialmente na imprensa internacional. Após a partida no estádio 974, Raphinha e outros atletas do Brasil avisaram: não vão parar de bailar. A ‘dancinha’ que mais gerou polêmica foi a do terceiro gol, marcado por Richarlison. À beira do gramado, os atletas do banco de reservas e até o técnico Tite se juntaram para reproduzir a coreografia do "pombo", característica do camisa 9 da seleção.