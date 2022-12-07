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Pensamento Cotidiano

Dançar é desrespeito? Há limites para a comemoração no esporte?

A análise é do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 17:41

Publicado em 

07 dez 2022 às 17:41
Brasil
Seleção Brasileira Crédito: MANAN VATSYAYANA / AFP
O Brasil passou pela Coreia do Sul por 4 a 1 na segunda-feira (5) e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Para além dos lances da equipe, as "dancinhas" na comemoração de todos os gols também repercutiram, especialmente na imprensa internacional. Após a partida no estádio 974, Raphinha e outros atletas do Brasil avisaram: não vão parar de bailar. A ‘dancinha’ que mais gerou polêmica foi a do terceiro gol, marcado por Richarlison. À beira do gramado, os atletas do banco de reservas e até o técnico Tite se juntaram para reproduzir a coreografia do "pombo", característica do camisa 9 da seleção.
Depois da partida, o ídolo do Manchester United, atual comentarista de programa da TV britânica, Roy Keane, criticou a postura. “Eu acho desrespeitoso dançar toda vez que eles marcam. Não ligo se for no primeiro gol, mas toda vez é desrespeitoso. Até mesmo o treinador estava envolvido. Eu não gostei”, afirmou Keane. Este é o tema em destaque nesta edição do Pensamento Cotidiano, com Filicio Mulinari. Há limites para a comemoração no esporte? É antiético comemorar dançando? Ouça a análise completa!
Pensamento Cotidiano - 07-12-22

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