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Pensamento Cotidiano

Conclave e sucessão: vale a lógica do 'livre-arbítrio' ou providência divina?

Ouça a análise do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 07 de Maio de 2025 às 17:37

Publicado em 

07 mai 2025 às 17:37
Papa Francisco morre aos 88 anos
Papa Francisco morreu aos 88 anos Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress - Arquivo 07.10.2015
A partir desta quarta-feira (07) cardeais do mundo irão escolher quem será o novo líder da Igreja Católica após o pontificado de Francisco, que morreu aos 88 anos. A partir de agora, com as portas fechadas, os cardeais não têm mais contato com o mundo exterior. Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz para a discussão: os cardeais escolhem o Papa dentro de uma lógica de "livre-arbítrio" ou pode-se dizer que há uma manifestação da vontade divina? A resposta de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 07-05-25

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