Conclave e sucessão: vale a lógica do 'livre-arbítrio' ou providência divina?

A partir desta quarta-feira (07) cardeais do mundo irão escolher quem será o novo líder da Igreja Católica após o pontificado de Francisco, que morreu aos 88 anos. A partir de agora, com as portas fechadas, os cardeais não têm mais contato com o mundo exterior. Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz para a discussão: os cardeais escolhem o Papa dentro de uma lógica de "livre-arbítrio" ou pode-se dizer que há uma manifestação da vontade divina? A resposta de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Ouça a conversa completa!