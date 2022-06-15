Como os gregos antigos reconhecem os vários tipos de amor

Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari continua a falar sobre amor. Ele explica como os filósofos antigos enxergavam o amor e quais são os tipos de amor que remetem ao período grego. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 15/06/2022
Publicado em 15 de Junho de 2022 às 18:15
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