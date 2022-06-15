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Pensamento Cotidiano

Como os gregos antigos reconhecem os vários tipos de amor

Ouça o filósofo e professor Filicio Mulinari

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 18:15

Publicado em 

15 jun 2022 às 18:15
Amor
Amor Crédito: Pexels
Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari continua a falar sobre amor. Ele explica como os filósofos antigos enxergavam o amor e quais são os tipos de amor que remetem ao período grego. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 15/06/2022

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