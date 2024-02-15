Como lidar com a banalidade dos dias após o Carnaval?

Passadas as festividades de Carnaval, é comum sentir aquele baixo astral dos dias sem folia. Afinal, os quatro dias - sejam de festa ou de descanso - são uma quebra na rotina e podem ajudar a significar o dia a dia Nesta edição de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari, inspirado pela música "Um Ano A Mais" do cantor Fagner, explica como a folia de momo pode ajudar a enxergar a vida de forma menos banal. "A vida nas horas que cansa. Sempre é bom quando aparece um Carnaval", canta o artista. Ouça a conversa completa!