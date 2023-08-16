Caso Larissa Manoela: quando o dinheiro afeta as relações familiares

Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, a atriz Larissa Manoela contou detalhes sobre o rompimento com os pais, Silvana e Gilberto Elias Santos, e levantou uma discussão sobre o direito ao patrimônio proveniente do trabalho de artistas mirins. Larissa Manoela começou a trabalhar como atriz e modelo aos 4 anos de idade. Aos 22, abriu mão de da fortuna que ganhou em 18 anos de carreira após desentendimentos com os pais, que cuidavam de seu patrimônio. Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari trata do assunto à luz da filosofia. E quando o dinheiro afeta as relações? Ouça a conversa completa!