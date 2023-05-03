Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pensamento Cotidiano

Caso da capivara 'Filó' e a discussão entre moralidade e legalidade

Ouça a análise do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 17:39

Publicado em 

03 mai 2023 às 17:39
Ibama
Ibama Crédito: Divulgação/Polícia Federal
O caso da capivara "Filó", criada pelo influencer Agenor Tupinambá, no Amazonas, continua repercutindo. O episódio mais recente envolve a Justiça Federal, que determinou a guarda provisória do animal ao Tiktoker, após Agenor se multado pelo Ibama. O comentarista Filicio Mulinari trata do assunto nesta edição do Pensamento Cotidiano. Foi moralmente correto tirar o animal de um cuidador? É moralmente aceitável cuidar de animais silvestres, mesmo diante de restrições ? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 03-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados