Caso da capivara 'Filó' e a discussão entre moralidade e legalidade

O caso da capivara "Filó", criada pelo influencer Agenor Tupinambá, no Amazonas, continua repercutindo. O episódio mais recente envolve a Justiça Federal, que determinou a guarda provisória do animal ao Tiktoker, após Agenor se multado pelo Ibama. O comentarista Filicio Mulinari trata do assunto nesta edição do Pensamento Cotidiano. Foi moralmente correto tirar o animal de um cuidador? É moralmente aceitável cuidar de animais silvestres, mesmo diante de restrições ? Ouça a conversa completa!