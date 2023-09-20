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Pensamento Cotidiano

Bauman e amor líquido: por que as relações modernas acabam tão rápido?

Ouça as contribuições do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:56

Publicado em 

20 set 2023 às 17:56
Chico e Luísa Sonza
Chico e Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin
O fim do relacionamento da cantora Luísa Sonza e do influencer Chico Moedas deixou a internet em polvorosa nesta quarta (20). O motivo do ponto final foi revelado durante a participação da gaúcha ao programa "Mais Você", da Rede Globo: uma traição por parte do jovem. Na internet, o anúncio chamou a atenção dos internautas, que destacaram a intensidade da relação que durou apenas quatro meses e inspirou a composição da canção "Chico", música mais ouvida da gaúcha nas plataformas de streaming.
Diante de toda a repercussão, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari discute o conceito de amor líquido. Trata-se de uma expressão desenvolvida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman que diz respeito às relações que acompanham a rapidez com que o mundo evolui sendo muitas vezes, portanto, descartáveis. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 20-09-23

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