Um vídeo que se tornou viral na internet e já teve quase 30 milhões de visualizações levantou um debate sobre a exposição e a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Em Brasília, deputados passaram a defender a aceleração do trâmite de projetos que combatam essa forma de violência contra os mais jovens. Publicado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, o vídeo denuncia produtores de conteúdo que exploram crianças e adolescentes nas redes sociais, além de cobrar as plataformas que monetizam este tipo de vídeo. Pegando como gancho a discussão, nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz a discussão: até que ponto existe liberdade e autonomia na infância? O que está na rede é real? Ouça a conversa completa!