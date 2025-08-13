Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pensamento Cotidiano

Até que ponto existe liberdade e autonomia na infância?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 19:03

Publicado em 

13 ago 2025 às 19:03
Qual o limite entre a liberdade e a autonomia?
Qual o limite entre a liberdade e a autonomia das crianças? Crédito: Pexels
Um vídeo que se tornou viral na internet e já teve quase 30 milhões de visualizações levantou um debate sobre a exposição e a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Em Brasília, deputados passaram a defender a aceleração do trâmite de projetos que combatam essa forma de violência contra os mais jovens. Publicado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, o vídeo denuncia produtores de conteúdo que exploram crianças e adolescentes nas redes sociais, além de cobrar as plataformas que monetizam este tipo de vídeo. Pegando como gancho a discussão, nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz a discussão: até que ponto existe liberdade e autonomia na infância? O que está na rede é real? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 13-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados