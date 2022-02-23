Aristóteles: 'a virtude parte do equilíbrio e depende do hábito'

Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari fala sobre o hábito e a virtude com base em Aristóteles. Segundo o professor, a virtude parte do equilíbrio e depende do hábito. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 23/02/2022
Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:12
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta