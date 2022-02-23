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Pensamento Cotidiano

Aristóteles: 'a virtude parte do equilíbrio e depende do hábito'

Ouça o doutor em Filosofia Filicio Mulinari

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:12

Publicado em 

23 fev 2022 às 17:12
Aristóteles
Aristóteles Crédito: Getty Images
Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari fala sobre o hábito e a virtude com base em Aristóteles. Segundo o professor, a virtude parte do equilíbrio e depende do hábito. Ouça:
Pensamento Cotidiano - 23/02/2022

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