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Pensamento Cotidiano

"Antigamente era melhor?": entenda a relação do ser-humano com o saudosismo

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 17:21

Publicado em 

17 jul 2024 às 17:21
É Tetra! Em 1994, o Brasil conquistou o quarto título
É Tetra! Em 1994, o Brasil conquistou o quarto título Crédito: Rafael Ribeiro | CBF
Há 30 anos, em 17 de julho de 1994, após cobrança de pênalti errada do atacante italiano Roberto Baggio, o Brasil conquistou o seu quarto título mundial nas penalidades contra a Itália diante de 94 mil presentes no Estádio Rose Bowl, em Pasadena. Para muitos torcedores existe a sensação de que "não se faz mais futebol como antigamente" ou "Seleção boa era a de antigamente". Pegando como base a data, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari fala sobre o assunto. Qual a nossa relação com o passado e o saudosismo? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 17-07-24

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