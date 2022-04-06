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Pensamento Cotidiano

Análise: afinal, o humor tem limites?

Ouça a conversa completa com Filício Mulinari!

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:23

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:23
Tapa Will Smith
Tapa Will Smith Crédito: Reprodução TNT
Nas últimas semanas, um fato envolvendo o Oscar 2022 chamou a atenção. A piada de Chris Rock com Jada Pinkett-Smith , que remete à personagem de cabelos raspados de Demi Moore no filme de 1997, recebeu, como resposta, um tapa de Will Smith no comediante. Jada sofre de alopecia, e já havia falado de sua condição publicamente. O imbróglio virou a grande questão da 94ª. cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, repercutindo mundo afora. O tema gerou a discussão: o humor tem limites? Tema para Filicio Mulinari, nesta edição do "Pensamento Cotidiano". Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 06-04-22.mp3

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