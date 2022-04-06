Análise: afinal, o humor tem limites?

Nas últimas semanas, um fato envolvendo o Oscar 2022 chamou a atenção. A piada de Chris Rock com Jada Pinkett-Smith , que remete à personagem de cabelos raspados de Demi Moore no filme de 1997, recebeu, como resposta, um tapa de Will Smith no comediante. Jada sofre de alopecia, e já havia falado de sua condição publicamente. O imbróglio virou a grande questão da 94ª. cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, repercutindo mundo afora. O tema gerou a discussão: o humor tem limites? Tema para Filicio Mulinari, nesta edição do "Pensamento Cotidiano". Ouça a conversa completa!