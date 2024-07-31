Nesta edição do Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari, o assunto em destaque é a essência humana. Afinal, todo mundo tem o seu "preço"? O que fundamenta nossas escolhas? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 31-07-24
Publicado em 31 de Julho de 2024 às 16:52
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