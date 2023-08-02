Afinal, psicanálise e acupuntura são consideradas 'pseudociências'?

Especialistas e entidades médicas reagiram à publicação do livro "Que bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério", escrito pela microbiologista Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC) e colunista de O Globo, e pelo jornalista Carlos Orsi, diretor da entidade. Mal foi lançado e já causa grande polêmica. A obra, dividida em 12 capítulos, classifica como pseudociência práticas da área de saúde como psicanálise e acupuntura. Mas afinal, psicanálise e acupuntura podem ser consideradas pseudociências? Tema para o comentarista Filicio Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!