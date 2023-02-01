Afinal, estamos hoje mais "cansados" do que antigamente?

Com o fim das férias escolares e a volta ao trabalho de algumas pessoas, quem retoma alguma atividade produtiva costuma ouvir a seguinte pergunta: descansou? É muito comum também que a pessoa questionada responda que gostaria de mais alguns dias de descanso. Mas, asfinal, estamos hoje mais cansados do que antigamente? Mesmo que de férias, as pessoas conseguem descansar e desligar totalmente da rotina?