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Pensamento Cotidiano

Afinal, estamos hoje mais "cansados" do que antigamente?

Quem explica é o comentarista Filício Mulinari

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 17:58

Publicado em 

01 fev 2023 às 17:58
Cansaço
Cansaço Crédito: Pixabay
Com o fim das férias escolares e a volta ao trabalho de algumas pessoas, quem retoma alguma atividade produtiva costuma ouvir a seguinte pergunta: descansou? É muito comum também que a pessoa questionada responda que gostaria de mais alguns dias de descanso. Mas, asfinal, estamos hoje mais cansados do que antigamente? Mesmo que de férias, as pessoas conseguem descansar e desligar totalmente da rotina?
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, autor de obras como "Sociedade do cansaço", discute como a rotina acelerada e as cobranças cada vez maiores afetam a saúde mental das pessoas. O entendimento é que a sociedade atual se move em uma nova forma de organização, pregrando a produtividade constante. Tema para Filício Mulinari, nesta edição do Pensamento Cotidiano. Ouça a conversa completa!

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