Nesta edição do "Pensamento Cotidiano", Filicio Mulinari responde ao seguinte dilema: afinal, é possível ensinar alguém a ser ético? A virtude/ética pode ser ensinada? Ouça a análise completa!
Pensamento Cotidiano - 27-04-22.mp3
Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:02
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