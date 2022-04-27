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Pensamento Cotidiano

Afinal, é possível ensinar alguém a ser ético?

A análise é do comentarista Filicio Mulinari!

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:02

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:02
Ética, pensamento
Ética, pensamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Pensamento Cotidiano", Filicio Mulinari responde ao seguinte dilema: afinal, é possível ensinar alguém a ser ético? A virtude/ética pode ser ensinada? Ouça a análise completa! 
Pensamento Cotidiano - 27-04-22.mp3

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