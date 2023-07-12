O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu na segunda-feira (10) um processo ético para avaliar se uma campanha da Volkswagen — lançada no último dia 4 de julho e feita com inteligência artificial — feriu o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O vídeo foi produzido para comemorar os 70 anos da empresa no Brasil e simulou um dueto entre Elis Regina, morta há 41 anos, e a filha dela, Maria Rita (veja no vídeo acima) . A propaganda utilizou uma técnica conhecida como "deepfake", que faz montagens realistas com rostos de pessoas. Em nota, a Volkswagen disse que "a utilização da imagem de Elis Regina na campanha foi acordada com a família da cantora". Diante desse cenário, nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari aborda: afinal, devemos ter medo da Inteligência Artificial (IA)? A IA vai substituir a inteligência humana? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 12-07-23