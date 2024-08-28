O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morreu em São Paulo na terça-feira (27), em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, informou o Hospital Israelita Albert Einstein. O jogador, de 27 anos, teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbis, não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada inicialmente pelo clube uruguaio e mais adiante pelo hospital. Nesta edição do Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz à discussão: afinal, a vida é um sopro? A vida é curta? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 28-08-24