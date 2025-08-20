Afinal, a filosofia nos ensina a lidar com as críticas?

No último fim de semana, um fato chamou a atenção. A cantora Joelma tomou o microfone das mãos de uma fã durante um show em Silves, no interior do Amazonas, no domingo (17). A mulher havia subido ao palco com outras pessoas e fez críticas à artista. A fã foi chamada ao palco para participar de uma brincadeira junto a outras duas mulheres e três homens. Ao interagir com a cantora, a mulher pegou o microfone e criticou o fato de Joelma cantar músicas de outros artistas. Trazendo a discussão para a filosofia, nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari aborda: sabemos receber críticas? Ouça a conversa completa!