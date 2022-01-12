Adepto ao 'carpe diem'? Saiba como a Filosofia enxerga o 'aproveite o momento'

Nesta edição do Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari fala sobre o conceito do carpe diem. A expressão vêm do latim e é interpretada como "aproveite o momento". O que dizem os filósofos sobre o carpe diem? Ouça:
Pensamento Cotidiano - 12/01/2022
Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:30
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