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Pensamento Cotidiano

A psicologia implícita no Big Brother Brasil

Ouça as análises do comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 17:44

Publicado em 

10 jan 2024 às 17:44
BBB 24
BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo
Na última segunda (8), começou mais uma edição do Big Brother Brasil, um dos reality shows mais assistidos do país. Entre provas, jogos de discórdia, paredões e festas, os brothers e sisters precisam passar 100 dias confinados na casa mais vigiada do Brasil para ganharem o jogo e levarem para casa grande prêmio de R$1,5 milhão.
Neste episódio de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari aproveita os desdobramentos da primeira semana de BBB e levanta algumas reflexões: dá para fingir ser quem não durante 3 meses? O que nos faz gostar de "espiar" a vida dos outros? Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 10-01-24

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