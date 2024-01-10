A psicologia implícita no Big Brother Brasil

Na última segunda (8), começou mais uma edição do Big Brother Brasil, um dos reality shows mais assistidos do país. Entre provas, jogos de discórdia, paredões e festas, os brothers e sisters precisam passar 100 dias confinados na casa mais vigiada do Brasil para ganharem o jogo e levarem para casa grande prêmio de R$1,5 milhão.

Neste episódio de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari aproveita os desdobramentos da primeira semana de BBB e levanta algumas reflexões: dá para fingir ser quem não durante 3 meses? O que nos faz gostar de "espiar" a vida dos outros? Ouça a conversa completa!