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À luz da Filosofia: as pessoas não sabem lidar com o envelhecimento?

Acompanhe os detalhes com a comentarista Filicio Mulinari

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 17:20

Publicado em 

27 ago 2025 às 17:20
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas Crédito: Shutterstock
Pensamento Cotidiano - 27-08-25
Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o assunto em destaque é o envelhecimento. Existe, hoje, uma "rejeição do envelhecimento"? A vontade sermos eternamente jovens? Ouça a conversa completa!

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