À luz da Filosofia: as pessoas não sabem lidar com o envelhecimento?

Pensamento Cotidiano - 27-08-25
Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o assunto em destaque é o envelhecimento. Existe, hoje, uma "rejeição do envelhecimento"? A vontade sermos eternamente jovens? Ouça a conversa completa!
Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 17:20
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