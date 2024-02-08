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Pensamento Cotidiano

À luz da filosofia: a origem do Carnaval é pagã ou cristã?

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 22:59

Publicado em 

07 fev 2024 às 22:59
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba de Vitória no Samb Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição de "Pensamento Cotidiano", o comentarista Filicio Mulinari explica se a origem do Carnaval é pagã ou cristã, de acordo com a filosofia! Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 07-02-24

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