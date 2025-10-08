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A arte é livre? Toni Garrido muda letra de "Girassol" e explicação gera polêmica

Acompanhe o comentário do filosofo Filicio Mulinari

Publicado em 08 de Outubro de 2025 às 17:02

Publicado em 

08 out 2025 às 17:02
Girassol
Girassol Crédito: Pixabay
Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari traz como destaque a notícia que uma mudança na letra "Girassol", o maior hit do grupo Cidade Negra, vem incendiando as redes sociais com uma controvérsia entre fãs da banda. No último sábado (4), durante participação no programa "Altas horas" (TV Globo), apresentado por Serginho Groisman, o vocalista Toni Garrido explicou o motivo de ter alterado um trecho da composição depois de 25 anos do lançamento da obra. A parte que sofreu a modificação dizia, originalmente: "A verdade prova que o tempo é o senhor / dos dois destinos, dos dois destinos... / Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino". Na nova versão, a letra foi transformada para: "A verdade prova que o tempo é o senhor / dos dois destinos, dos dois destinos... / Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher". Ao citar o assunto pela primeira vez, Toni Garrido ressaltou que a transformação aconteceu devido a uma percepção de que a letra era "hétero e machista", como frisou. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 08-10-25

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