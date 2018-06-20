Pena de morte e prisão perpétua são soluções eficazes?

Elcio Cardozo Miguel*

Passam-se os anos e sempre que nos deparamos com supostos crimes de grande repercussão a discussão acerca das penas de morte e prisão perpétua voltam à tona. Juridicamente, a pena de morte está prevista no Código Penal Militar e somente ocorrerá em tempos de guerra. No que tange à prisão perpétua, essa não possui previsão sequer na legislação militar.

A vedação a esses tipos de penas está expressa no inciso XLVII do artigo 5º da Constituição, configurando-se um direito fundamental. Com isso, nem com a edição de Emenda Constitucional será possível que façam parte da legislação brasileira, haja vista que direitos fundamentais não podem ser suprimidos, por serem cláusulas pétreas.

Pois bem, saindo da esfera jurídica e adentrando em uma discussão sociológica, verifico dois principais argumentos para a existência desses tipos de pena no Brasil: a diminuição da criminalidade e a nutrição por um sentimento de vingança.

Em relação ao sentimento de vingança da população em geral, a aplicação de pena perpétua ou de morte pode ser efetiva. Porém, o veredito da justiça nem sempre atinge a verdade dos fatos

Ocorre que, segundo a estatística, o discurso de diminuição da criminalidade não condiz com a realidade. Recentemente, dois brasileiros foram condenados à morte pela prática de tráfico de drogas na Indonésia. Paralelamente, o número de condenados por esse crime naquele país cresce ano a ano. Segundo dados da Anistia Internacional, não há registros de diminuição da prática de crimes após a vigência da pena de morte em nenhum país do mundo.

Em relação ao sentimento de vingança da população em geral, a aplicação de pena perpétua ou de morte pode ser efetiva. Porém, o veredito da justiça nem sempre atinge a verdade dos fatos. Não são raros os casos de descoberta da inocência de um condenado à pena de morte posteriormente à execução. Um estudo da Universidade de Michigan. nos Estados Unidos, indica que 4% dos condenados à morte são inocentes. Ainda que seja um percentual baixo, são vidas de inocentes ceifadas pelo Estado injustamente.

Nesse sentido, entendo que o problema da violência urbana deve ser resolvido em sua gênese, com políticas públicas efetivas, não cabendo ao Estado escolher quem deve viver ou morrer.