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Tristeza

Peixes são encontrados mortos na praia de Manguinhos, na Serra

Segundo a prefeitura, a situação é provocada pela chuva forte que atinge o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 08:32

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 08:32

Peixes encontrados mortos em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução
Dezenas de peixes mortos apareceram na beira da praia de Manguinhos, na Serra, na manhã desta sexta-feira (15).  A cena foi filmada e enviada para A Gazeta por um morador que passava pelo local. "Tem peixes de vários tamanhos, de bem pequenos e até grandes", contou na gravação. 
Segundo a prefeitura, a secretaria de Meio Ambiente já havia percebido a situação na quinta-feira (14). Uma equipe foi ao local e constatou que as mortes são consequência do excesso de chuva que atinge o Espírito Santo desde o início da semana. "Quando há períodos de chuva mais intenso, a água dos rios e córregos descem com mais intensidade e acaba trazendo junto alguns peixes que, quando entram na água salgada, acabam morrendo", explicou a secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Almeida. 
Ela afirma que o fato já foi registrado em outras situações e em outras localidades, após período de chuvas. "Essa enxurrada leva o peixe de água salgada para a água doce e vice-versa", diz. 

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No mesmo dia, a prefeitura recolheu 400 gramas de fragmentos de óleo na praia de Jacaraípe. Mas o município diz que o material não tem ligação com  a morte dos peixes.  
As amostras foram recolhidas e enviadas para análise. O exame dirá se o óleo é o mesmo que atingiu praias do Nordeste do Brasil e que chegou ao litoral Norte no Estado na última semana. 

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