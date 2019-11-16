Peixes são encontrados mortos na praia de Manguinhos, na Serra

Peixes encontrados mortos em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução

Dezenas de peixes mortos apareceram na beira da praia de Manguinhos, na Serra, na manhã desta sexta-feira (15). A cena foi filmada e enviada para A Gazeta por um morador que passava pelo local. "Tem peixes de vários tamanhos, de bem pequenos e até grandes", contou na gravação.

Segundo a prefeitura, a secretaria de Meio Ambiente já havia percebido a situação na quinta-feira (14). Uma equipe foi ao local e constatou que as mortes são consequência do excesso de chuva que atinge o Espírito Santo desde o início da semana . "Quando há períodos de chuva mais intenso, a água dos rios e córregos descem com mais intensidade e acaba trazendo junto alguns peixes que, quando entram na água salgada, acabam morrendo", explicou a secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Almeida.

Ela afirma que o fato já foi registrado em outras situações e em outras localidades, após período de chuvas. "Essa enxurrada leva o peixe de água salgada para a água doce e vice-versa", diz.