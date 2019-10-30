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  • Pedro Ubirajara de Almeida Silva

Obituário

1939-09-19T00:00:00.000Z
2019-10-24T00:00:00.000Z
Pedro Ubirajara de Almeida Silva
Oferecimento da família de Pedro Ubirajara

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 15:33

Publicado em

30 out 2019 às 15:33
Empresário baiano radicado em Vitória há 42 anos, Almeida para muitos, Bira para tantos outros, seguiu viagem rumo a novas dimensões na noite de 24 de outubro último. Visionário e ousado, deixa um legado indelével no mercado imobiliário capixaba. Chegou em meados dos anos 1970 cheio de sonhos e, sonhando, viu a cidade crescer, colaborou para esse crescimento e cresceu com esta cidade que tanto amou. Homem guerreiro, generoso, cortês e alegre. Nós, os filhos Luciana, Liliane, Adriana, Gabriel, os netos Ian Gabriel, Lëo, Dan, Luna, Petra, os genros Adriano e Gil César, a esposa e companheira de vida Mariamélia, agradecemos cada manifestação de pesar e carinho.
Informações
Missa de 7º dia de Pedro Ubirajara de Almeida Silva

01

Onde:

Igreja Santa Rita
Praia do Canto, Vitória.

02

Quando

Nesta quarta-feira
30 de outubro de 2019

03

Hora

Noite
18h30

A Gazeta integra o

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