Pedro Ubirajara de Almeida Silva

Empresário baiano radicado em Vitória há 42 anos, Almeida para muitos, Bira para tantos outros, seguiu viagem rumo a novas dimensões na noite de 24 de outubro último. Visionário e ousado, deixa um legado indelével no mercado imobiliário capixaba. Chegou em meados dos anos 1970 cheio de sonhos e, sonhando, viu a cidade crescer, colaborou para esse crescimento e cresceu com esta cidade que tanto amou. Homem guerreiro, generoso, cortês e alegre. Nós, os filhos Luciana, Liliane, Adriana, Gabriel, os netos Ian Gabriel, Lëo, Dan, Luna, Petra, os genros Adriano e Gil César, a esposa e companheira de vida Mariamélia, agradecemos cada manifestação de pesar e carinho.