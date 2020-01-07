Pedir dinheiro emprestado a alguém da família pode ser um transtorno?

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller traz a discussão a respeito de um assunto polêmico entre familiares: pedir dinheiro emprestado. Para quem já se viu diante dessa situação - ou está na dúvida se empresta ou não o dinheiro - acompanhe as orientações da comentarista:

"Ter em mente o seu nível de confiança no parante é fundamental. E mais: é importante também buscar estabelecer um 'contrato' que vá destacar quais são suas necessidades ao emprestar o dinheiro e o que você espera de quem está recebendo", destaca. A ordem é importante: a relação precisa ser clara para evitar dor de cabeça no futuro.