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CBN E A FAMÍLIA

Pedir dinheiro emprestado a alguém da família pode ser um transtorno?

Saber dizer "não" é uma das orientações caso o pedido possa trazer problemas para a relação desses familiares

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:51

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:51
Dinheiro Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller traz a discussão a respeito de um assunto polêmico entre familiares: pedir dinheiro emprestado. Para quem já se viu diante dessa situação - ou está na dúvida se empresta ou não o dinheiro - acompanhe as orientações da comentarista:
CBN e a Família - 07-01-20
"Ter em mente o seu nível de confiança no parante é fundamental. E mais: é importante também buscar estabelecer um 'contrato' que vá destacar quais são suas necessidades ao emprestar o dinheiro e o que você espera de quem está recebendo", destaca. A ordem é importante: a relação precisa ser clara para evitar dor de cabeça no futuro. 
 

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