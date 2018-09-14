Pedestre ainda é figurante no planejamento das cidades

Calçada cidadã Crédito: André Sobral | PMV

É possível dizer que o século 20 foi do automóvel, um símbolo da modernização de base industrial que mudou as cidades. Já nas primeiras décadas do século passado, urbanistas como o franco-suíço Le Corbusier defenderam a ideia de um novo modelo de cidade cujas principais características eram o zoneamento funcional (que regulamentava a separação entre áreas residenciais, comerciais, industriais e até as de lazer e recreação) e um sistema viário constituído por amplas pistas de automóveis. Brasília, nossa capital, é o melhor exemplo da cidade baseada no automóvel. Mas os subúrbios norte-americanos também espelham adequadamente esse modelo urbano focado na motorização da sociedade.

Já no século 21, apesar de cada vez mais tecnológico, o urbanismo tem no dinamarquês Jan Gehl um dos principais defensores da inversão do papel do automóvel na cidade. Gehl defende que as pessoas devem ser o foco do planejamento urbanístico, de tal modo que as calçadas cresçam e ocupem cada vez mais o espaço público das cidades.

Tudo ao contrário do que ocorre no Brasil, onde as prefeituras são responsáveis pelas faixas de rolamento de veículos das vias urbanas, e aos proprietários dos imóveis é quem cabe a pavimentação e manutenção das calçadas. Exemplo? A nova via ligando a Avenida Leitão da Silva em Vitória à rua Elias Tomasi Sobrinho: primeiro se fez as faixas asfaltadas e liberaram a passagem de veículos, enquanto os pedestres permanecem sem calçadas.

Mesmo em Vitória, cidade que provavelmente possui a melhor infraestrutura urbana do Espírito Santo, os pedestres estão sempre relegados à prioridade dada ao automóvel. Muitos são os cruzamentos nos quais os semáforos são destinados apenas a regular a passagem de veículos, sem tempo para travessia de pedestres, e isso ocorre inclusive nas áreas mais nobres da cidade, como Praia do Canto, Santa Lúcia e Bento Ferreira. O pedestre que precisa atravessar a rua que se vire! Quando houve um atropelamento com morte anos atrás no cruzamento da Avenida Rio Branco com a rua João da Cruz, decidiram mudar a temporização semafórica e conversões no local, e implantaram sinalização e tempo para travessia de pedestres; mas isso ainda é algo raro por aqui.

Ainda que a Calçada Cidadã, legislação municipal da Capital que acabou sendo copiada por outros municípios capixabas, tenha promovido uma melhoria do padrão das calçadas, ela carrega uma contradição: em vez de orientar o deficiente visual para onde ele deve ir (o sentido do percurso), o piso podotátil orienta para onde ele “não” deve ir.

A primeira situação é aquela que encontramos nas agências bancárias: um piso direcional indica o caminho do deficiente visual, alertando as situações de mudança de direção. Já os técnicos que definiram a legislação da calçada de Vitória, pensaram em criar uma faixa de serviços (a tal junto ao meio-fio com piso destacado em cor, normalmente vermelho, e de bolinhas), onde estariam localizados postes, árvores e quaisquer outros obstáculos onde um deficiente visual pudesse se chocar. Com isso, comprometeram uma largura considerável da calçada, tornando-a inadequada para o deslocamento de todas as demais pessoas, inclusive os deficientes físicos que porventura estejam de muleta ou cadeira de rodas.

É claro que o Brasil possui uma história de ausência de planejamento urbano e, por conseguinte, crescimento espontâneo das cidades. Calçadas inexistentes, mal conservadas e quebradas, descontínuas e desniveladas fazem parte do nosso dia a dia.