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Tarcísio Bahia

Pedestre ainda é figurante no planejamento das cidades

Na nova via ligando a Leitão da Silva à rua Elias Tomasi Sobrinho, primeiro fizeram as faixas e liberaram a passagem de veículos, enquanto os pedestres permanecem sem calçadas

Públicado em 

14 set 2018 às 14:29
Tarcísio Bahia

Colunista

Tarcísio Bahia

Calçada cidadã Crédito: André Sobral | PMV
É possível dizer que o século 20 foi do automóvel, um símbolo da modernização de base industrial que mudou as cidades. Já nas primeiras décadas do século passado, urbanistas como o franco-suíço Le Corbusier defenderam a ideia de um novo modelo de cidade cujas principais características eram o zoneamento funcional (que regulamentava a separação entre áreas residenciais, comerciais, industriais e até as de lazer e recreação) e um sistema viário constituído por amplas pistas de automóveis. Brasília, nossa capital, é o melhor exemplo da cidade baseada no automóvel. Mas os subúrbios norte-americanos também espelham adequadamente esse modelo urbano focado na motorização da sociedade.
Já no século 21, apesar de cada vez mais tecnológico, o urbanismo tem no dinamarquês Jan Gehl um dos principais defensores da inversão do papel do automóvel na cidade. Gehl defende que as pessoas devem ser o foco do planejamento urbanístico, de tal modo que as calçadas cresçam e ocupem cada vez mais o espaço público das cidades.
Tudo ao contrário do que ocorre no Brasil, onde as prefeituras são responsáveis pelas faixas de rolamento de veículos das vias urbanas, e aos proprietários dos imóveis é quem cabe a pavimentação e manutenção das calçadas. Exemplo? A nova via ligando a Avenida Leitão da Silva em Vitória à rua Elias Tomasi Sobrinho: primeiro se fez as faixas asfaltadas e liberaram a passagem de veículos, enquanto os pedestres permanecem sem calçadas.
Mesmo em Vitória, cidade que provavelmente possui a melhor infraestrutura urbana do Espírito Santo, os pedestres estão sempre relegados à prioridade dada ao automóvel. Muitos são os cruzamentos nos quais os semáforos são destinados apenas a regular a passagem de veículos, sem tempo para travessia de pedestres, e isso ocorre inclusive nas áreas mais nobres da cidade, como Praia do Canto, Santa Lúcia e Bento Ferreira. O pedestre que precisa atravessar a rua que se vire! Quando houve um atropelamento com morte anos atrás no cruzamento da Avenida Rio Branco com a rua João da Cruz, decidiram mudar a temporização semafórica e conversões no local, e implantaram sinalização e tempo para travessia de pedestres; mas isso ainda é algo raro por aqui.
Ainda que a Calçada Cidadã, legislação municipal da Capital que acabou sendo copiada por outros municípios capixabas, tenha promovido uma melhoria do padrão das calçadas, ela carrega uma contradição: em vez de orientar o deficiente visual para onde ele deve ir (o sentido do percurso), o piso podotátil orienta para onde ele “não” deve ir.
>> Quer fazer uma calçada cidadã em Vitória? Agende!
A primeira situação é aquela que encontramos nas agências bancárias: um piso direcional indica o caminho do deficiente visual, alertando as situações de mudança de direção. Já os técnicos que definiram a legislação da calçada de Vitória, pensaram em criar uma faixa de serviços (a tal junto ao meio-fio com piso destacado em cor, normalmente vermelho, e de bolinhas), onde estariam localizados postes, árvores e quaisquer outros obstáculos onde um deficiente visual pudesse se chocar. Com isso, comprometeram uma largura considerável da calçada, tornando-a inadequada para o deslocamento de todas as demais pessoas, inclusive os deficientes físicos que porventura estejam de muleta ou cadeira de rodas.
É claro que o Brasil possui uma história de ausência de planejamento urbano e, por conseguinte, crescimento espontâneo das cidades. Calçadas inexistentes, mal conservadas e quebradas, descontínuas e desniveladas fazem parte do nosso dia a dia.
O fato é que ainda temos muito para avançar na direção de uma cidade efetivamente voltada para o pedestre, e isso é algo que se vê refletido na quantidade e qualidade das calçadas, bem como na prioridade das pessoas em caminhar, inclusive quando precisam atravessar as faixas dos veículos, afinal sabemos que eles ainda fazem parte da nossa realidade.

Tarcísio Bahia

Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

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