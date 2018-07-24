PC descobre central de monitoramento do tráfico no Bairro da Penha

Bairro da Penha, onde os bandidos monitoravam a ação da polícia Crédito: Gazeta Online

A Polícia Civil fez uma operação na região do Bairro da Penha, em Vitória, na última segunda-feira, e desmobilizou a central de monitoramento do tráfico. Os bandidos capturavam o sinal das câmeras de estabelecimentos comerciais locais e observavam todo o movimento no morro, inclusive as ações da polícia.

Na perícia

A pequena casa onde estava a central de monitoramento dos traficantes ficava na escadaria popular de São Benedito, no alto do Morro. As duas equipes da PC que participaram da operação enviaram o material apreendido para a perícia. São computadores, celulares, aparelhos de TV, radiotransmissores, carregadores e caixas de fogos.

O alvo

Segundo a coluna apurou, os policiais subiram o morro para prender um traficante que age em todo o Estado, mas acabaram descobrindo o aparato tecnológico dos criminosos.

A escuta

Num dos rádios apreendidos pela PC, é possível ouvir traficantes alertando comparsas para a presença da polícia no morro.

Dando voltas

Lula diz que vai criar o “Dia do Volto”. Será que PH vai aderir?

Tempo instável

De um ex-secretário de PH, sobre as idas e vindas do governador: “Estou para fazer uma análise de cenário político que dure mais de dez minutos”.

Agenda social

Apesar do dia tenso, Hartung, acompanhado de César Colnago, encontrou um tempinho para ir ao gabinete do presidente do TJES, Sérgio Gama, que fez aniversário ontem.

Os excluídos

Foi extinto ontem o grupo “Amigos de Ricardo Ferraço”. Entre os excluídos, os deputados Evair de Melo e Amaro Neto. O administrador alega que o grupo foi criado com uma finalidade, mas foi “desvirtuado”.

Calma, companheiro

Um dos integrantes do grupo chegou a desabafar ontem: “Paulo Hartung faz o que faz de melhor, ele mente, ele dissimula, ele não quer perder o poder”. E finalizou: “Abrace o Paulo”.

Constatação

O senador Ricardo Ferraço, mais uma vez, é o último a saber.

A creche do Tio Bolsa

A coluna recebeu 42 e-mails de leitores que responderam se matriculariam seus filhos numa creche administrada por Bolsonaro. Todos disseram que sim. Um deles chegou a sugerir um nome: “Creche Bolsominions”.

A creche “ideal”

Entre os motivos apontados, disseram que a creche não seria “comunista”, onde o consumo de drogas não seria incentivado e sem a chamada “ideologia de gênero”

Alguma dúvida?

Lembrando o grande Ulysses Guimarães: “Política é como nuvem. Você olha agora, está de um jeito; olha de novo, e já mudou”.

Rodovia dos buracos

Em resposta à nota da coluna, o diretor-geral do DER, Enio Bergoli, diz que a rodovia que liga Colatina a Marilândia está sendo recuperada. Promete também recuperar a de Pancas e explica que a de Patrimônio da Penha é da Secretaria da Agricultura (Caminhos do Campo).

Tem experiência

Se realmente Bolsonaro não conseguir um vice, poderia chamar o Vasco para sua chapa.

Quem dá mais...

Ontem a coluna comentou que tinha muito governista indo para os braços de Casagrande. Ontem mesmo, parte desses políticos estava voltando para as sombras palacianas outra vez.

#agoraéPaz

Em meio ao caos urbano e violência, um carro na Av. Beira-Mar exibia ontem à tarde um adesivo, nas cores verde e amarelo, com a seguinte mensagem: “ #agoraéGuerra“.

Fumaça no ar

Moradores do Morro do Moreno estão reclamando da insegurança e do consumo de drogas no local, à luz do dia.





Sinal de imobilidade

O tempo passa, o tempo voa, e os semáforos em Vitória continuam sem estar de boa. Na César Hilal, o sinal do cruzamento com a Leitão da Silva não está em sincronia com o próximo, próximo à Sedu. O mesmo acontece na Av. Beira-Mar, em frente à PMV.

No chão

Será que Neymar rolou de raiva ao saber que não está na relação dos dez jogadores que vão concorrer a melhor do mundo na temporada?

Conexão europeia

O professor e jurista Nuno Piçarra, da Universidade Nova Lisboa, vai assumir o cargo de juiz da Corte Europeia de Justiça, com sede em Luxemburgo. Ele foi orientador no doutorado do promotor de Justiça Marcelo Zenkner e escreveu na coletânea de direito tributário organizada pelo advogado Luiz Cláudio Allemand.

Alô, presidente Temer!